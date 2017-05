Het afgelopen jaar was voor mij op sportief en persoonlijk vlak één van de moeilijkste periodes van mijn leven, maar ook één van de meest leerzame. Na 22 jaar wedstrijdsport in atletiek, schaatsen, skeeleren en vooral wielrennen, was het na 550 podiumplaatsen mooi geweest. Ik won mijn laatste wegwedstrijd en sloot op 18 december 2016 tijdens het NK puntenkoers ook mijn lange carrière op de baan af met zilver. Mijn 50e NK medaille.

Mijn huidige studie, de Master in Sport Management aan het Johan Cruyff Institute, is een perfecte manier om nu een andere invulling aan mijn leven te geven. Ik ben dan ook erg dankbaar voor de scholarship van Unilever. Momenteel werken we aan onze eindopdracht en zal ik volgende maand, samen met twee medestudenten, ons businessplan over een wielerhome presenteren aan een panel van experts.

Na zoveel wedstrijdjaren is het vreemd om geen rugnummers meer op te spelden, maar ik ben trots en dankbaar voor wat ik heb mogen bereiken en meemaken. In mijn wielerloopbaan heb ik beide kanten van de medaille gezien: onder andere twee keer wereldkampioene junioren, acht EK medailles, overwinningen in de World Cup en Klassiekers en deelname aan de Olympische Spelen van 2012.

Daarnaast waren er persoonlijke en fysieke tegenslagen. Dat zijn de momenten waar je uiteindelijk ook je voordeel mee doet. Het is onbetaalbare levenservaring wat ik meeneem in mijn verdere persoonlijke en professionele leven. Ik ben gestopt met topsport, maar er gaat nu een wereld van nieuwe uitdagingen open. Wat de kracht van ’Ieder nadeel heeft zijn voordeel’ weer eens onderstreept.