Ajax hangt prijskaartje van 25 miljoen aan Klaassen

Hoeveel miljoenen Klaassen gaat opbrengen, hangt af van hoeveel clubs zich werkelijk voor hem melden. Op het moment dat er meer dan één gegadigde is, heeft dat een gunstig effect op de transferprijs. Ajax en de speler komen in dat geval in een leunstoel. Het bezoek van Koeman aan de ArenA bij de galavoorstelling van Ajax tegen Olympique Lyon heeft meer clubs in Engeland wakker geschud.

Sterke middenvelder

Koeman zoekt een sterke middenvelder met scorend vermogen. Het Engelse talent Ross Barkley weigert zijn contract te verlengen en kan naar Tottenham Hotspur verhuizen. Wayne Rooney wil graag terugkeren naar zijn oude club, maar de Engelse routinier verdient 300.000 euro per week en is onder José Mourinho bankzitter geworden bij Manchester United. Klaassen heeft dit seizoen in 49 wedstrijden al twintig goals gemaakt, al zeggen prestaties in de Eredivisie Engelse clubs weinig. Het gaat om wat spelers in Europese topwedstrijden presteren.

Foto: Reuters

Afwijzend

Als Ajax erin slaagt deze zomer één speler te verkopen voor minimaal 20 miljoen euro – Klaassen staat niet op voorhand afwijzend tegenover een buitenlandse transfer, maar sluit zich daar tot de eventuele finale volledig vanaf – is het hele elftal dat door technisch directeur Marc Overmars is samengesteld meteen betaald. De ploeg die tegen Lyon thuis in het veld stond kostte namelijk in zijn totaliteit nog geen 20 miljoen.