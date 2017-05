Psycholoog: 'Feyenoord moet zich afsluiten'

"Als Giovanni van Bronckhorst slim is, dan sluit Feyenoord zich af en praat hij alleen maar over voetbal zelf en tactiek. Geen woord over alles eromheen”, zegt Wijnberg. Feyenoord, dat deze week inderdaad besloten traint, moet zich focussen op de ’normale’ zaken en dito spanning. Juist die ’overprikkeling’ zorgde voor pap in de benen tegen Excelsior.

Wijnberg: "De huid was al verkocht voordat de beer geschoten was, typisch Nederlands. Feyenoord was al kampioen en dat zat in het onderbewustzijn van de spelers. Weken hoorden zij ’dit kan niet misgaan’, de Coolsingel stond al vol en de schaal was al gearriveerd. Het ’we zijn er nog niet’ wat weken werd verkondigd, sloeg in de hoofden onbewust om in ’we zijn kampioen’. En Feyenoord heeft de training of ervaring met de druk rond een dergelijke prijs nou eenmaal niet. Dat nabootsen is ook onmogelijk. Voor het brein werd het even too much en dan valt het systeem uit. Het wordt vechten of vluchten door angst, onzekerheid. Dat kan doorslaan in erge overtredingen óf de ballen niet meer goed raken.”

Enorme verantwoordelijkheid

Maar wordt de druk voor Ajax zondag niet net zo groot nu het alsnóg de titel kan pakken? Wijnberg denkt van niet. "Ajax had zich allang verzoend met de tweede plek. Alles wat ze méér pakken, is nu bonus. Feyenoord heeft te maken met een enórme verantwoordelijkheid. De druk kan nog groter zijn.”

Tonny Vilhena (schorsing) ontbreekt tegen Heracles. Nu de ploeg zonder Dirk Kuyt door het ijs zakte, lijkt het verstandig zondag wel te starten met de man die een WK-finale meemaakte en de Champions League won. "Als hij een bepaalde zelfverzekerdheid en rust uitstraalt, denk ik dat dit doorwerkt naar jongere spelers. Het geeft een gevoel van steun en dekking. Als ik trainer zou zijn? Dan zou ik hem opstellen.”