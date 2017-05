'United betaalt Zlatan duizelingwekkende 500.000 euro per week'

Volgens Daily Mail ontvangt Zlatan bij Manchester United een basissalaris van ongeveer 440.000 euro per week. Daarnaast krijgt de nu geblesseerde Zweedse spits over dit seizoen een doelpuntenbonus van ongeveer een 60.000 per week. Het totaalsalaris van de oud-Ajacied ligt op ongeveer 26 miljoen euro. Meer dan wie ook in de geschiedenis van de Engelse competitie.

Zlatan (35) kwam in de zomer van 2016 over van Paris Saint-Germain. United hoefde geen transfersom te betalen voor de topscorer en kon dus 'iets extra's' doen qua salaris. De Zweed kende een prima seizoen, maar herstelt momenteel van een zware knieblessure en staat nog maanden aan de kant. Zijn contract loopt deze zomer af en het is nog niet bekend of dat verlengd wordt.

Daily Mail stelt de bedragen te baseren op een boek over Football Leaks dat binnenkort uitkomt in Duitsland.