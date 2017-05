LIVE VIDEO - Persconferentie Van Breukelen over Oranje-soap

De twee bondscoaches zijn niet beschikbaar en verblijven respectievelijk in Istanbul en Abu Dhabi. Zij worden later officieel gepresenteerd.

Het bondsduo Decossaux-Van Breukelen zal in Zeist laten weten dat Advocaat zo snel als mogelijk Fenerbahçe zal verlaten om Oranje onder zijn hoede te nemen met als doel kwalificatie voor het WK 2018 in Rusland. Oranje staat er na vijf duels slecht voor met een vierde plaats achter Frankrijk, Zweden en Bulgarije. De nummer één kwalificeert zich direct en de nummer twee kan het WK alsnog bereiken via de play-offs in november.