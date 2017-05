"Ik vind het heel erg onbeschoft van hem dat hij iemand mee laat luisteren met een gesprek zonder dat aan mij mede te delen", aldus Van Breukelen over Ten Cate, die een journalist van Voetbal International naast zich had zitten tijdens een telefoongesprek met de oud-keeper.

"Als ik een persoonlijk gesprek met iemand heb, vind ik dat dit tussen twee mensen moet blijven. Maar ik zag de gesprekken die ik heb gevoerd, een dag later ergens worden opgetekend'', zei Van Breukelen.

Ten Cate vertelde eerder dat hem is toegezegd dat hij de nieuwe bondscoach zou worden, maar dat die belofte later weer werd ingetrokken. Van Breukelen stelt dat hij die belofte nooit heeft gedaan en dat Ten Cate uiteindelijk afviel omdat de beoogde assistent Fred Rutten afhaakte. De hele gang van zaken kwam de technisch directeur de laatste weken op veel kritiek te staan, maar aan opstappen denkt hij niet.

"De mensen in mijn omgeving hebben nog alle vertrouwen in mij als technisch directeur van de KNVB", aldus Van Breukelen over zijn eigen functioneren.

Dick Advocaat en Ruud Gullit nemen Oranje de komende maanden onder hun hoede (tot verbazing van de spelers) en moeten het geplaagde Nederlands elftal naar het WK in Rusland zien te loodsen. "De tijd zal leren of dat de goede keuze is", aldus Van Breukelen.