Froome aangereden tijdens training

"Geramd door een ongeduldige chauffeur die me zelfs tot op de stoep volgde. Gelukkig ben ik in orde, in tegenstelling tot mijn fiets. De chauffeur bleef maar doorrijden!'', aldus Froome, die een foto plaatste waarop te zien is dat zijn fiets helemaal in de kreukels ligt.

Froome, kopman van Sky, wil deze zomer opnieuw de Tour de France winnen.

Vorige maand overleed Michele Scarponi na een aanrijding met een auto tijdens de training. De Italiaan zou kopman van de Astana-ploeg zijn in de Ronde van Italië. Die begon vrijdag met een minuut stilte. Zijn ploeg besloot Scarponi niet te vervangen en is met acht man van start gegaan.