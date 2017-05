De 24-jarige verdediger komt over van AZ, waar hij weinig aan spelen toekwam. "Ik vind dat ik bij het tweede elftal toch een goed seizoen gedraaid heb. En nadat in maart duidelijk werd dat mijn contract niet werd verlengd, hebben verschillende clubs zich gemeld. Van die clubs was mijn gevoel bij Willem II na enkele gesprekken het best."

Lewis, die bij Jong AZ vijf goals maakte in 12 duels, ondertekende dinsdag bij de Tilburgse eredivisionist een contract voor drie jaar. "Ik ben een rechtsback met een aanvallend aspect en kan me daarom goed vinden in de visie van de technische staf van de club."