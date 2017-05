"We gaan deze wedstrijd in als elke andere. Uitgaan van eigen kracht en proberen te scoren'', zei trainer Zinedine Zidane dinsdag in aanloop naar de return in de halve finale van de Champions League.

Real won het thuisduel vorige week met 3-0 door drie doelpunten van Cristiano Ronaldo. De Koninklijke is daarmee dicht bij de derde Champions Leaguefinale in in vier jaar tijd. Real won het belangrijkste Europese clubtoernooi (dat eerder Europa Cup I heette) al elf keer en is daarmee recordhouder.

Zidane waakt voor onderschatting tegen Atlético Madrid, dat voor het laatst een Europese wedstrijd speelt in stadion Vicente Calderón. "Het feit dat we Atlético in de vorige twee finales hebben verslagen, betekent niet zoveel voor nu. Het zou een grote fout zijn om te denken dat we wel even de finale zullen halen.''