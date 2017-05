De Italiaanse recordkampioen begon met een 2-0 voorsprong aan het heenduel, en kwam in de return tegen AS Monaco niet in de problemen.

Dankzij Mario Mandzukic en Dani Alves stonden de Italianen na 45 minuten spelen opnieuw met 2-0 voor, waardoor het tweeluik al lang en breed beslist was. De treffer van Kylian Mbappé na rust was voor de statistieken

Bekijk via onze livewidget de uitgebreide statistieken van Juventus - AS Monaco.