Van Rijsselberghe pakt leiding bij EK

34 min geleden ANP

Dorian van Rijsselberghe heeft dinsdag de leiding gepakt bij de Europese kampioenschappen in de RS:X voor de kust van Marseille. De olympisch kampioen van Texel won beide races. Hij heeft nu in het klassement een punt minder dan de Pool Pavel Tarnowski. Kiran Badloe steeg ook twee plekken, naar de vierde plaats. Hij eindigde in de races als tweede en vierde.