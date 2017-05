Opvolger De Boer alweer weg bij Inter

Door de tegenvallende resultaten onder De Boer stond Internazionale na de eerste maanden van het seizoen op de twaalfde plaats. Onder leiding van Pioli steeg de club naar de vierde plek, maar daarna kwam de klad er weer in.

De trainer legde eind april nog een 'strafkamp' op. De spelers mochten na de training een week lang niet naar huis. Dat hielp echter niet. De 'Nerazzurri' staan momenteel op de zevende plaats, een positie die geen recht geeft op het spelen van Europees voetbal.

Coach Stefano Vecchi van het beloftenteam neemt in de laatste drie wedstrijden van dit seizoen de taken van Pioli waar. De club wil voor volgend seizoen een nieuwe trainer aanstellen. Pioli was de negende coach in de laatste zes jaar bij Inter.