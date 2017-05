Jans: 'Toen verdween voor mij de voedingsbodem'

"Ik heb met Leon ideeën uitgewisseld voor de opleiding en gesprekken met cursisten gedaan", legde Jans uit. "We vormden echt een blok. Ik kies er bewust voor een jaar lang niet als trainer aan de slag te gaan, en wilde veel leren van Leon. Toen hij aankondigde in te gaan op de aanbieding van Go Ahead Eagles, verdween voor mij de voedingsbodem om te blijven."

Onder het huidige bewind van technisch directeur Hans van Breukelen bij de KNVB is het onrustig in Zeist, waar de afgelopen maanden bondscoach Danny Blind, technisch manager Jelle Goes, Arjan van der Laan (bondscoach vrouwen) en manager vrouwenvoetbal Minke Booij vertrokken.

Foto: Pro Shots

Ongelukkig

"Dit staat los van de overige ontwikkelingen bij de KNVB", verzekerde Jans. "Ik besef dat dit voor de voetbalbond ongelukkig uitkomt. Zij doen echt hun best het voetbal vooruit te brengen." De KNVB en Jans zoeken samen naar een oplossing voor de opleiding Coach Betaald Voetbal en voor de lopende overeenkomst van de 58-jarige vakman.