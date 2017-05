"Ik blijf realistisch en ik weet dat het zondag lastig zal worden om de trui te verdedigen'', zei Jungels bij de Belgische tv-zender Sporza. "Maar zoals we de afgelopen dagen hebben gezien, is het iedere dag koers. In de Giro moet je altijd alert zijn."

Jungels nam dinsdag op de flanken van de Etna de leiding in het klassement over van zijn Colombiaanse ploeggenoot Fernando Gaviria. De Luxemburger van Quick-Step noemt het 'ongelooflijk' dat hij al weer in de roze trui rijdt, iets wat vorig jaar overigens ook gebeurde.

"Ik kijk vooral uit naar de tijdrit over 40 kilometer van volgende week dinsdag'', zei hij voor de start van de vijfde etappe, een vlakke rit op maat van Gaviria.

"We hebben een ploeg die Fernando kan helpen voor de sprint, maar waarin ik geen rol speel. Ik heb al twee keer wel meegewerkt, maar dat hoeft nu niet. Hij kan het ook alleen en heeft met Richeze en Martinelli al twee goede helpers.''