Locadia, die een kneuzing in zijn bekken opliep, trainde woensdag alweer mee met de selectie van PSV, en kan zondag normaal gesproken meedoen in de laatste competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle.

Locadia miste een groot deel van het seizoen wegens een zware liesblessure. In februari maakte hij zijn rentree en begin april nam trainer Phillip Cocu Locadia voor het eerst weer op in zijn basisteam.

Voor PSV staat er het laatste duel niets meer op het spel. De Eindhovenaren eindigen dit seizoen als derde in de eredivisie en komen in de zomer alweer in actie in de voorronde van de Europa League.