Telesport 'Ajax moet rekenen op heksenketel'

49 min geleden

In Telesport Vandaag: voormalig Ajax-middenvelder Richard Witschge, die ook in Frankrijk voetbalde, waarschuwt de Amsterdammers voor Olympique Lyon. Verder: Feyenoorder John de Wolf gelooft in de kracht van De Kuip en WK lonkt eindelijk weer voor volleyballers.