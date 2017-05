"Dat wij in het verleden meer hebben gewonnen dan Celta zegt nu helemaal niets. Donderdag telt alleen het heden. Ook voor Manchester United zou het geweldig te zijn om de finale van een Europees toernooi te bereiken. Wij gaan daar keihard aan werken.''

ManU won het eerste duel in Spanje met 1-0. De Europa League is de enige grote internationale prijs die de club nog nooit won. Bovendien is er een aardige bonus aan verbonden; plaatsing voor de Champions League van komend seizoen.

Geen gok

Bij de laatste wedstrijden in de Premier League leek het er gezien de samenstelling van het elftal op dat Mourinho de prioriteit op het internationale vlak legt. De coach relativeerde dat.

"Het is geen keuze, het is geen gok, het komt voort uit realiteitszin. In de laatste zeven weken hebben we zeventien wedstrijden gespeeld en dat gaat niet met zestien spelers. Het is een kwestie van gezond verstand om dan eens iemand anders op te stellen. Afgezien van enkele langdurig geblesseerden kunnen we mede daarom ook melden dat nu iedereen verder fit is. En iedereen is bereid alles te geven. Daarom heb ik er vertrouwen in.''