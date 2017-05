Na het dominante optreden in de thuiswedstrijd met Schalke 04 liep het in Gelsenkirchen een stuk minder soepeltjes. Ternauwernood werd na een verlenging (3-2 nederlaag) alsnog de halve eindstrijd bereikt. Tijdens het persmoment ging het veelvuldig over de lessen die Ajax in Duitsland heeft geleerd, maar Bosz liet zich niet uit de tent lokken.

"Als ik daar nu nog een paar vragen over krijg, dan lopen we straks nog een uit-complex op", aldus een Bosz, die het ook niet met de kritiek eens is en vindt dat zijn ploeg het buitenshuis lang niet slecht heeft gedaan dit seizoen. "We hebben uit vaak goed gespeeld."

Toch weet de Ajax-trainer dat het in Lyon anders zal zijn dan in de Amsterdam ArenA. "Natuurlijk is er een verschil tussen 60.000 fans die vóór je juichen of 60.000 fans die tégen je fluiten. Maar als ze je uitfluiten, moet je daar motivatie uit zien te halen."

Bosz weet dat donderdagavond één ding essentieel gaat zijn om de finale te halen. "We moeten gewoon zo snel mogelijk ons eigen spel spelen en onze tegenstander achter de bal aan laten lopen. Ik ga ook geen keuze maken tussen geen goal tegen krijgen of een doelpunt scoren. Dat willen we allebei."