Zijn team Quick-Step maakte woensdag bekend dat de 24-jarige Franse hoop voor de Tour daarvoor niet op tijd is hersteld van een blessure aan een knie.

"Ik kan niet vertellen hoe verdrietig ik ben'', zei Alaphilippe in een eerste reactie. Hij onderging inmiddels een operatie. "Mijn seizoen was afgestemd op de Tour. Dat ik niet kan starten is een ongelooflijke teleurstelling. Van nu echter richt ik mij op een snel herstel en een goed tweede deel van het seizoen. Gelukkig is het jaar nog lang.''