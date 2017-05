"Het ging prima'', aldus Kruijswijk op de website van zijn ploeg "Ik had weinig last van mijn wonden. Het was vandaag een dag om doorheen te komen en dat ging goed.''

Kruijswijk, die vorig jaar door een val in de negentiende etappe de roze trui kwijtraakte, zat keurig in het peloton en bleef vijftiende in het klassement. "De laatste 40 kilometer waren continu door dorpjes en steden. De jongens hebben mij goed van voren gehouden en ik hoefde zelf weinig te doen'', zei Kruijswijk.

Ploegleider Addy Engels was tevreden: "Het zijn gevaarlijke dagen en aan het einde van de dag ben je blij als alles zonder problemen is verlopen. We hadden afgesproken om aan het begin van het lokale circuit agressief te koersen en voorin op te draaien. Dat is gelukt. Steven finishte waar hij als klassementsrenner moet finishen.''