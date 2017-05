"We zijn geen moment bang geweest. Wij zijn Real Madrid en vechten altijd tot het einde met respect voor onze rivalen", zei verdediger Marcelo na afloop. "We kregen dan wel twee snelle goals tegen, die we eigenlijk wilden voorkomen. Uiteindelijk waren wij superieur."

"We wisten dat het een lastig duel zou worden, maar we slaagden erin om de controle weer terug te krijgen", vervolgde Marcelo. De aansluitingstreffer maakte aan alle spanning een einde in Vincente Calderon.

Foto: AFP

De Braziliaan prees Karim Benzema, die uitblonk met een magnifieke actie bij de treffer van Real. "Benzema was pure magie. Hij is een geweldige speler. We zijn blij met de actie en de magnifieke pass die hij gaf."