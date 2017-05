De trainer van AZ was vorige week woensdag aanwezig bij de wedstrijd in de Amsterdam ArenA. Hij genoot van het spel van Ajax en zag tevens gelijkenissen met het thuisduel van zijn elftal met Lyon. „Wij kregen net als Ajax ook een aantal goede kansen in de beginfase, maar benutten ze niet. Daarna sloeg Lyon toe en verloren we uiteindelijk ongelukkig met 1-4.”

Ajax was daarentegen heel effectief en kwam uit het niets op voorsprong. „Daarna verloor Lyon de controle moest het snel daarna ook de 2-0 moest incasseren. Toen viel hun hele elftal uit elkaar. Die backs bleven maar aanvallend denken en gaven voortdurend ruimtes weg. Ajax voelde dat perfect aan en speelde er goed op in. Heel knap.”

Van den Brom beseft dat zijn oude club een goede uitgangspositie heeft Frankrijk. Net zoals zijn collega Peter Bosz drukt hij de Amsterdammers op het hart om niet te denken dat ze de finale al hebben bereikt.

„Bij Lyon is Alexandre Lacazette weer terug en Corentin Tolisso zal nog fitter zijn dan hij was in de ArenA. Tezamen met de overige basisspelers weten we allemaal dat ze dan een topteam hebben en er gekke dingen kunnen gebeuren. Ajax moet vooral zorgen dat het niet snel op achterstand komt. Ik hoop voor de club, maar ook voor het hele Nederlandse voetbal, dat ze de finale halen.”

„Voor welke club je ook bent, hier moet je van genieten als Nederlander. Als je naar het totale voetbal in ons land kijkt, hebben we dit nodig. Het zou een bevestiging zijn dat we nog steeds op de kaart staan in het internationale veld. We beleven in Nederland in veel opzichten een waardeloos voetbaljaar, met onder meer het Nederlands elftal en de soap bij de KNVB. Dit soort prestaties heb je nodig om daar uit te krabbelen. Ik maak een groot compliment aan Ajax voor de manier waarop ze het tot dusver hebben gedaan.”