Na een prachtige eerste halve finale bleef iedereen in de kolkende ArenA op zijn plaats om de spelers te bedanken voor het heroïsche voetbalgevecht van Ajax tegen de Fransen. Wat moet Bosz toen trots zijn geweest. Op de 21-jarige uitblinker, toptalent en Bosz’ oogappeltje Bertrand Traoré. Tevens ook op zijn andere ’Bosz Babes’, het elftal dat het eindsignaal in het veld meemaakte met Onana (21), Tete (21), Sanchez (20), De Ligt (17), Riedewald (20), Klaassen (24), Ziyech (24), Van de Beek (20), Neres (20) en Kluivert (toen nog 17, inmiddels 18 geworden).

De gemiddelde leeftijd bedroeg twintig jaar en vier maanden, aanvoerder Davy Klaassen en vormgever Hakim Ziyech waren met hun 24 jaar de oudste spelers en Matthijs de Ligt de jongste met 17 jaar. Van de elf ’finishers’ tegen Lyon speelden zeven spelers in de eigen jeugd van Ajax.

Indrukwekkende cijfers, die gevoegd bij het voor Ajax zo kenmerkende offensieve spel in de geest van Cruijff en filosofie van Ajax zelf, precies beantwoordden aan alles waar Ajax voor staat en wat wordt verwacht. Vandaar de opgetogenheid al acht dagen lang en de grote glimlach van Bosz toen hij zijn ’Babes’ uit hun dak zag gaan. Die extreem lage gemiddelde leeftijd voor een ploeg in de eindfase van de Europa League – Olympique Lyon was met 25,9 jaar ruim vijf jaar ouder – is uniek en historisch laag.

Zet je de ’Bosz Babes’ af tegen de legendarische ’Busby Babes’ van Manchester United, dan was de kampioen van Engeland in 1956 gemiddeld ruim anderhalf jaar ouder. Die ploeg van manager Matt Busby werd een seizoen later opnieuw kampioen. En na het bereiken van de halve finale van de Europa Cup I in februari 1958, raakte het team betrokken bij een vliegtuigcrash op het vliegveld van München, waarbij 23 van de 43 passagiers uiteindelijk het leven lieten.

De ’Bosz Babes’ kunnen vanavond historie schrijven in Lyon met het bereiken van de finale van de Europa League. Tegen grootmacht Manchester United van de vroegere ’Busby Babes’ of Celta de Vigo.

Ajax’ luxeprobleem is dat de jeugd bij de club concurreert met de jeugd, terwijl het gezonder zou zijn als de jeugd concurreert met de oudere garde. Alleen Donny van de Beek (20) hijgt een oud raspaardje (Schöne) in zijn nek. Maar zondag nam de talentvolle Abdelhak Nouri (20) de positie over van de jonge spelmaker Ziyech (24) tegen Go Ahead Eagles. Ook andere jongelingen strijden met elkaar om een plaats in het elftal. Zelfs nadat Bosz met het vertrek van Riechedly Bazoer (20), Anwar El Ghazi (22) en Nemanja Gudelj (25) heeft doorgeselecteerd.

Het is een groot compliment voor de jeugdopleiding dat achter de achttien vaste selectiespelers grotendeels jonge leeftijdsgenoten als Frenkie de Jong (19), Carel Eiting (19), Pelle Clement (20), Mateo Cassierra (20), Deyovaisio Zeefuik (19) en Vaclav Cerny (19) staan. Zo staat de ene jeugdspeler de andere in de weg, wat de doorstroming bemoeilijkt. Niet alleen bij de A-selectie, maar tevens bij de jeugdselecties. Ondanks deze geschetste gemankeerde leeftijdsopbouw presteert Ajax nationaal en internationaal, zowel in de Europa League als in de UEFA Youth League.