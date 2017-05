premium

Directie KNVB meteen op bezoek bij Advocaat

45 min geleden Marcel van der Kraan

De KNVB-directeuren Hans van Breukelen en Jean-Paul Decossaux zijn nog geen 24 uur na hun geruchtmakende persconferentie in Zeist op het vliegtuig gestapt naar Istanbul om met Dick Advocaat te praten. De twee hoofdrolspelers in de KNVB-soap kunnen in Turkije de plooien gladstrijken in de relatie tussen de leiding van de voetbalbond en de kersverse bondscoach van het Nederlands elftal, die officieel nog een paar weken de trainer is van Fenerbahçe.