Breukink blik vooruit op etappe 6: 'Het wordt een hectische finale'

Etappe 6 Reggio Calabria naar Terme Luigiane 217 kilometer, heuvelachtig

Foto: Giro

De finish van de zesde etappe is een pittige. In de laatste 35 kilometer gaat het parcours aardig en op en neer en de laatste 2 kilometer loopt de weg omhoog met een maximaal stijgingspercentage van 10%.

Erik Breukink

Foto: ANP

"Het wordt het spel tussen de ploegen die kansen zien op de winst in een sprint heuvelop en de vroege vluchters", aldus Breukink. "Omdat de weg in de laatste kilometers flink oploopt, is het maar de vraag welke ploeg de achtervolging wil leiden. Bob Jungels heeft nu de roze trui en die wil hij natuurlijk graag nog even houden, maar ik denk niet dat zijn QuickStep-ploeg alle gaten dicht gaat rijden.

Cannondale heeft geen klassementsrenner en met bijvoorbeeld Tom-Jelte Slagter en Davide Formolo renners die zo’n finish aankunnen. Als zij niet mee zitten in de ontsnapping, hebben ze er dus belang bij de kopgroep terug te halen.

Maar het zou ook heel goed een rit kunnen zijn voor ontsnappingen. In de etappe van dinsdag heeft iedereen kunnen zien dat die kans van slagen hebben. Jan Polanc was heel sterk op de Etna en zijn zege motiveert anderen ook.

Voor de klassementsrenners is het geen etappe waar je grote verschillen kunt maken. Mannen als Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk moeten echter wel zorgen dat ze goed van voren zitten, omdat het door de klimmetjes in de laatste 35 kilometer een hectische finale gaat worden. Daar ligt een belangrijke taak voor hun ploegen.

Geraint Thomas

Foto: Raymond Kerckhoffs

Mocht het een sprint van een grote groep worden, dan gaan ook de klassmentsmannen zich daarin melden. Bauke Mollema kan zulke klimmetjes goed aan en ik zie hem wel voor etappewinst en de bonificatieseconden gaan. Mijn favoriet voor de ritzege is Geraint Thomas."