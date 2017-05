Nibali nuchter na flater ploeggenoot: 'Hij is nog jong...'

"Het was een grote fout van me", aldus Pibernik. "Dit had ik nooit mogen doen. Er is me verteld dat het een circuit was, maar dat was ik vergeten op het moment dat ik een gat sloeg met het peloton.”

De 23-jarige Sloveen kwam tijdens de vijfde Giro-rit op zo’n zes kilometer van de streep op kop te zitten, met een gaatje van niet meer dan vijftig meter. Toen hij dacht dat hij in de laatste kilometer zat, trapte Pibernik als een bezetene door en dacht, hoewel er dus nog een ronde van vijf kilometer moest worden gefietst, dat hij had gewonnen. (video)

Hij verontschuldigde zich tegenover zijn ploegmaten en smeekte om vergiffenis bij kopman Vincenzo Nibali. "We hebben hem geprobeerd te vertellen dat we nog een ronde moesten, maar de communicatie werkte niet. Dus we konden hem niet bereiken. Ach, hij is nog jong, dan kunnen zulke dingen gebeuren in je enthousiasme”, aldus de Italiaanse kanshebber voor de eindzege.