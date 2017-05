Belgische degradatie-soap duurt voort

Westerlo kreeg woensdag te horen dat Excelsior Moeskroen alsnog een licentie krijgt en op het hoogste niveau mag blijven voetballen. De licentiecommissie stond een langer verblijf in de Jupiler Pro League eerder niet toe, omdat Moeskroen in feite in handen zou zijn van voetbalmakelaars. Het BAS besliste dat Moeskroen wel een licentie krijgt. De motivering volgt binnen nu en ruim een week.

"De buitenwereld weet toch dat Moeskroen geleid wordt door makelaars. Het omzeilt de regelgeving. Dat was vorig seizoen ook al het geval. Maar toch verzet niemand zich hiertegen. Vorig jaar is door de licentiecommissie duidelijk gezegd dat er geweten moet zijn waar het geld vandaan komt. Het reglement werd zelfs strenger, maar dat blijkt woensdag gewoon niet te zijn nageleefd'', aldus Herman Wynants, manager van Westerlo.