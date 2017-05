Halep was in de eerste set Vandeweghe op alle fronten de baas. De Roemeense serveerde sterk en wist de vierde en zesde game van de Amerikaanse af te pakken.

Ook in de tweede set had Vandeweghe niets in te brengen tegen de nummer acht van de wereld. Illustrerend voor de Roemeense was de tweede game. Nadat ze haar servicegame had ingeleverd, kreeg ze op 0-40 drie breakkansen maar benutte deze niet. Het verzet was toen definitief gebroken bij Vandeweghe en Halep kan zich op gaan maken voor de halve finale.

De mogelijke tegenstandster van Halep daarin is Kiki Bertens. De Wateringse komt woensdag nog in actie in haar kwartfinalepartij tegen de Letse Anastasija Sevastova.