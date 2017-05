Barkley heeft op Goodison Park nog een contract voor één jaar. Als de 23-jarige Engelsman niet wil verlengen, heeft Koeman geen zin om het hem door te gaan.

"We gaan niet wachten tot augustus. We hebben een antwoord nodig: óf hij tekent bij, óf we gaan een andere speler aantrekken. Het bestuur is al lang bezig met hem. Ross heeft nog één week de tijd", aldus Koeman donderdag tijdens de persconferentie in aanloop naar het laatste thuisduel van het seizoen van The Toffees.

Foto: Reuters

De Nederlandse manager heeft het idee dat Barkley, die onder meer in de belangstelling van Tottenham Hotspur staat, zijn zinnen op een vertrek heeft gezet. "Als hij zo lang wacht met zijn besluit ga je twijfelen. En ik werk graag met spelers die willen blijven. Het is aan hem. Hij moet nu een beslissing maken."

Everton, dat zevende staat, speelt vrijdag tegen nummer vijftien Watford. Maarten Stekelenburg, die mist pas net weer eerste doelman was, mist het duel met zijn landgenoot Daryl Janmaat vanwege een blessure.