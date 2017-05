De Kroaat Borna Coric was verantwoordelijk voor de uitschakeling van de nummer één van de wereld: 6-3 6-3.

Coric profiteerde in de eerste set van zwak serveren van de Britse tennisser en pakte in de tweede set de break in de achtste game naar 5-3 om de partij vervolgens uit te serveren.

De jonge Kroaat neemt het in de kwartfinales op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov of de Oostenrijker Dominic Thiem.