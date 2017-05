"De finale was erg zwaar, evenals de sprint naar de finishlijn", aldus Sunweb-kopman Dumoulin, die op de 'Italiaanse Cauberg' als dertiende eindigde.

"Gedurende de dag reden we met de ploeg op de belangrijke momenten constant van vormen. De jongens heb het echt goed gedaan. We hebben laten zien dat we een sterk team zijn."

Mollema, negende aan de meet in Terme Luigiane, werd gedurende de dag net als Dumoulin door zijn knechten uit de wind gehouden, maar twee van zijn ploeggenoten van Trek-Segafredo kozen de aanval.

Mads Pedersen reed de longen uit zijn lijf voor Jasper Stuyven, die uiteindelijk net tekort kwam voor de ritzege. De Belg werd tweede achter Silvan Dillier van BMC. "Jasper was zo dichtbij!", aldus Mollema op Twitter. "Maar onze twee aanvallers hebben fantastisch gereden. We blijven knokken voor die ritzege."

In het algemeen klassement staan Dumoulin en Mollema er prima voor. Op tien seconden van rozetruidrager Bob Jungels staan de twee respectievelijk zevende en achtste.

Foto: Twitter Trek-Segafredo