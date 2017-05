De voormalige nummer één van de wereld speelt later op de avond tegen Adrian Lewis, maar die wedstrijd kan hij onbevangen gooien. The Power heeft nog zicht op de derde plek in de eindstand, maar het grote doel (kwalificatie) is behaald.

In de O2 Arena in Londen gooien volgende week donderdag de vier beste darters uit de Premier League om de titel. Michael van Gerwen, Peter Wright en Gary Anderson hadden zich al voor de finaleronde gekwalificeerd. Later op de avond wordt duidelijk wie tegen wie gooit.

Taylor legde in zijn rijke carrière zesmaal beslag op de Premier League-titel. Vorig jaar verloor hij in de finale van Van Gerwen (11-3). The Power is bezig aan zijn laatste jaar als topdarter.