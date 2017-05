Dat zei trainer Peter Bosz van Ajax donderdag bij RTL7, vlak voor het begin het duel uit de halve finales van de Europa League bij Lyon. "Zij hebben betere spelers dan Schalke'', aldus de coach. Ajax verdedigt in Frankrijk een voorsprong van 4-1.

Dat van die betere spelers hoeft volgens de coach niet per se een nadeel te zijn. Bosz: "Dat betekent waarschijnlijk ook dat wij meer ruimte krijgen. Dan moeten we de ballen hebben om te voetballen. Dat is wat we zo snel mogelijk willen gaan doen. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben ook met een tegenstander te maken.''

Uit is anders dan thuis, zei ook Bosz. "In de ArenA waren 50.000 mensen voor ons, nu zijn er 60.000 voor de tegenstander. Dat doet wat met je als speler. Dat is logisch.''

