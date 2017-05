Wat de zege extra knap maakte, is dat Anderson in Aberdeen gesteund werd door een paar duizend dolenthousiaste landgenoten. Daar was Van Gerwen totaal niet van onder de indruk. Hij wist tot driemaal toe een leg van zijn opponent af te snoepen. Anderson brak MvG tweemaal, wat de wedstrijd meer dan interessant maakte.

De Groene Sloopkogel wist dat hij de wedstrijd moest winnen, omdat anders Peter Wright op de eerste plaats in de competitie zou eindigen. Naast het sportieve aspect, speelde ook het financiële daarbij een rol. Voor de winnaar van de ranglijst wacht een mooie geldprijs.

Van Gerwen treft Anderson donderdag overigens opnieuw. De heren spelen dan in de halve finale van de Premier League Darts tegen elkaar. Phil Taylor en Peter Wright staan op het andere affiche in de O2 Arena.

Mighty Mike leed de laatste weken een paar nederlagen, nadat hij het jaar uitstekend was begonnen. De Brabander won begin januari voor de tweede keer in zijn loopbaan het WK en legde later (in dezelfde maand) ook nog beslag op The Masters. De Premier League zou hij volgende week maar al te graag winnen. Dat lukte hem twee keer eerder, waaronder vorig jaar.