“Ongelooflijk”, stamelde Klaassen na het laatste fluitsignaal in gesprek met RTL7. “De eerste veertig minuten waren we goed en hadden we de 2-0 moeten maken. Maar dan krijgen twee klote goals tegen vlak voor rust. Op een gegeven moment is het in de tweede helft dan gewoon overleven en dan wordt het nog heel spannend.”

Na de 3-1 van Rachid Ghezzal en de rode kaart van Nick Viergever wankelde Ajax. “Of ik hem kneep? Ja, met 3-1 wordt het nog heel lastig als zij zo aandringen”, aldus Klaassen. “Je doet dan alles om ze tegen te houden Dan moet je stand houden. Er waren een paar hachelijke momenten, maar ik ben heel trots.”

“In de Arena hebben we heel goed gespeeld”, vervolgt de middenvelder. “We zijn toch een soort krachtmachine geworden. Uiteindelijk slepen we de finale met een onervaren team eruit. Tegen Manchester United. Dat is een mooi affiche, man. Ik heb er niet zoveel woorden voor. Het is gewoon geweldig.”