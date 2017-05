'We maken het onszelf zo ongelooflijk moeilijk. We speelden geweldig in de eerste helft. Maar toen kregen we die penalty tegen vlak voor rust en vervolgens vanaf de aftrap de tweede treffer", vertelde Bosz.

De oefenmeester sprak zijn spelers toe in de rust. "Ik heb gezegd: zij moeten twee keer scoren en dan hebben ze nog maar een verlenging. Nu moeten we niet paniekerig doen."

'Er was niets aan de hand'

In de tweede helft ging het nog bijna mis voor de piepjonge formatie van Bosz. "We moeten het normaal gesproken niet hebben van overleven, maar van voetballen. Dat deden we voor rust geweldig, na de pauze niet meer. Er was eigenlijk niets aan de hand in de eerste helft."

Bosz noemde de finaleplek van Ajax 'verdiend'. "Over twee wedstrijden gezien gaan wij terecht door. Heel bijzonder om Manchester United te treffen. Dat is een geweldig affiche."

Titelstrijd

Komende zondag wacht Willem II op Ajax. Als de Amsterdammers winnen in Tilburg en Feyenoord doet dat niet tegen Heracles Almelo, dan is de landstitel alsnog een feit. "Het is nu even moeilijk om om te schakelen, maar we slaan onszelf voor de kop als we niet winnen in Tilburg en Feyenoord ook niet wint van Heracles."