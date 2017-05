De Deense Ajacied was vooral te spreken over de eerste veertig minuten tegen Lyon. "Ik denk dat we die periode gewoon goed spelen. We creëren veel kansen en moeten minimaal één doelpunt maken. Vervolgens geven we het in twee minuten weg. Dan sta je eigenlijk uit het niets in de rust met 2-1 achter. Ja, dan weet je dat het moeilijk wordt.''

De tegenslag op het psychologisch moeilijke moment werkte door in de hoofden van de Amsterdammers. "Na de rust kwamen we eigenlijk niet meer aan voetballen toe. Dan is het verdedigen en tegenhouden. Nadat ik was gewisseld, zat niet lekker aan de kant. Het enige wat je hoopt is dat de scheidsrechter snel fluit. Dat ik dit nog mee maken. Geweldig.'' "Het is ongelofelijk. We gaan naar de finale. Of ik het besef? Nu ben ik vooral blij. Ik besef het nog niet. We hebben een fantastisch team. Dit had niemand in Nederland in de laatste tien jaar verwacht. En wij doen het met deze jonge groep. Fantastisch.''