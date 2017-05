De algemeen directeur van Ajax won met beide clubs de Champions League en vele andere prijzen. "Ik heb voor vier clubs gespeeld, maar voor deze twee clubs voel je iets meer warmte omdat je prijzen hebt gepakt en succesvol bent geweest. Het is ongelooflijk dat je tegen elkaar speelt", aldus Van der Sar nadat Ajax het spektakelstuk in Lyon had overleefd.

Bij The Mancunians staat Daley Blind onder contract, een kind van Ajax. "De club van zijn hart zal Ajax zijn. Ik zag hem al in de spelersbox van de Meer toen hij vier jaar oud was. Daley heeft een mooie carrière gemaakt bij United."

Lees ook op Telsport.nl:

- Ajax na thriller in finale Europa League

- Ajax treft United in finale

- Klaassen euforisch na bereiken finale

- De Ligt dacht: 'Oh god, daar gaan we weer'

- Bosz: 'Ajax verdiend naar finale'