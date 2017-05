De eindstrijd van 24 mei in Stockholm wordt alweer het negentiende optreden van de club uit Amsterdam dit voetbaljaar in de voorronde van de Champions League en Europa League.

Ajax won in 1995 de Champions League in slechts elf duels. In de seizoenen 2002/2003 en 2010/2011 bleef de vereniging steken op 14 Europese optredens. Dit voetbaljaar gaat met negentien duels de recordboeken in.

Ajax startte de lange weg richting de finale in Stockholm struikelend. PAOK Saloniki (2-1, 1-1) werd nog wel verslagen in de voorronde van de Champions League maar vervolgens zorgde FK Rostov voor onrust (1-1 1-4).

Ajax herstelde zich in de groepsfase van de Europa League door een poule met Celta de Vigo, Standard Luik en Panathinaikos overtuigend te winnen. Via Legia Warschau (0-0, 1-0), FC Kopenhagen (1-2 2-0), Schalke 04 (2-0 2-3) en Olympique Lyon (4-1, 1-3) stelden trainer Peter Bosz en zijn jonge selectie een plaats in de finale veilig.