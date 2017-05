Herrera onder indruk van Ajax: 'Maar wij hebben Blind'

"Ajax heeft een heel dapper team dat altijd op de aanval speelt", aldus Herrera bij FOX Sports. "Dus het wordt heel lastig. Het is altijd lastig om tegen grote clubs te spelen in finales, ook als ze jonge spelers hebben. Omdat ze een historie hebben met grote prijzen. Het wordt een finale tussen twee grote clubs."

"Ik heb Ajax' wedstrijd van vorige week tegen Lyon gezien (4-1 zege, red.) en dat was een heel gekke wedstrijd met heel veel kansen over en weer. Maar ik denk dat Ajax beter was. Wij hebben Daley Blind in de kleedkamer en hij kan ons veel dingen over Ajax vertellen."

Oranje-international Blind is afkomstig uit de jeugdopleiding van de Amsterdammers, speelde vier seizoenen in het eerste en is nu aan zijn derde seizoen bij Manchester United bezig.