Verstappen tempert verwachtingen: 'Het is niet reëel'

De Limburger, die vorig jaar de race in Barcelona op zijn naam schreef, zegt vooral te hopen dat de achterstand op beide rivalen iets verkleind kan worden. ,,Vorig jaar was heel speciaal. Ik denk dat veel Nederlandse fans hierheen komen en denken dat er zondag weer zoiets moois gaat gebeuren, maar we moeten wel realistisch blijven. We hebben op dit moment gewoon niet de auto die dat kan waarmaken. Om te winnen moeten er normaal gesproken vier auto’s voor me uitvallen.”

Motorleverancier Renault heeft eerder aangegeven dat de nieuwe motor, met meer vermogen, waarschijnlijk pas eind juni voor de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku geleverd kan worden. Verstappen: ,,Ik zie het wel wanneer het zover is. Ik blijf gewoon mijn best doen met het materiaal dat ik heb. Meer kan ik niet doen.”