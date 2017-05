premium

FOTO'S Alles en iedereen gaat uit zijn dak bij Ajax

35 min geleden

Het laatste fluitsignaal in Lyon zorgde donderdagavond voor een explosie van vreugde bij alles en iedereen die Ajax een warm hart toedraagt. Voor het eerst sinds 1996 staan de Amsterdammers in de finale van een Europees toernooi. Daarin wacht op 24 mei Manchester United in Stockholm. Maar eerst was het tijd voor een feestje. Bekijk hieronder een foto-impressie.