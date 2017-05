De Spanjaard was net aan zijn eerste 'snelle' rondje begonnen in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje, toen de wielen van zijn McLaren blokkeerden en hij rokend tot stilstand kwam.

Alonso verklaarde later dat de Honda-motor in zijn bolide wederom de geest had gegeven. Het was de zoveelste keer dat de krachtbron van zijn auto het liet afweten - de coureur verklaarde gisteren nog dat hij alleen in 2018 bij het team wil blijven als hij eindelijk eens races kan winnen.