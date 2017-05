Ajax krijgt Sloveense arbiter in finale

Skomina was vorig jaar actief op het EK in Frankrijk. Hij leidde eerder in zijn loopbaan zes keer een halve finale in de Champions League of Europa League. De eindstrijd in Stockholm is zijn eerste grote finale.

Champions League

De Duitser Felix Brych (41) treedt op 3 juni in Cardiff in de finale van de Champions League tussen Juventus en Real Madrid als scheidsrechter op. Hij leidde dit seizoen al vijf duels in de Champions League en was ook arbiter in de Europa League bij het duel tussen Anderlecht en Manchester United. In 2014 fungeerde Brych als scheidsrechter in de finale van de Europa League tussen Sevilla en Benfica.

De UEFA laat Björn Kuipers en zijn team met rust. Zij maakten afgelopen dinsdag in de return tussen Juventus en AS Monaco (2-1) in de halve finales van de Champions League wel een uitstekende indruk.