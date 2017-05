Cocu: 'Finaleplek Ajax werkt inspirerend'

Cocu sloot enkele wijzigingen in zijn basisteam niet uit, ook al omdat beide clubs niet veel belang meer hebben bij het duel.

"Dat speelt wel in m’n hoofd, maar ik vertel dat uiteraard eerst aan mijn spelers. Wat mij betreft gaan we niet merken dat er niets meer op het spel staat. We zijn het aan onszelf en de supporters verplicht een goede wedstrijd te spelen. Een goed resultaat kan het ontevreden gevoel van dit seizoen natuurlijk niet wegnemen, maar de negatieve ervaringen kunnen we als les meenemen naar volgend seizoen."

Goede ontwikkeling

De coach van de Eindhovenaren feliciteerde rivaal Ajax met de plaats in de finale van de Europa League. "Dit is een goede ontwikkeling voor het Nederlandse voetbal", aldus Cocu, die zelf nooit een Europese finale speelde. "Het werkt inspirerend, waarbij het geloof kan ontstaan dat incidenteel nog steeds successen mogelijk zijn."

Aanvoerder Luuk de Jong brak de training vrijdag bij PSV af na een botsing. De spits heeft last van zijn enkel en het is nog onzeker of hij tegen PEC Zwolle speelklaar is. Bart Ramselaar, die zondag in Groningen ontbrak wegens ziekte, en Siem de Jong, die afgelopen week kampte met een kuitblessure, zijn beiden weer fit genoeg om deel uit te maken van de wedstrijdselectie.