Heracles klaar voor Kuip: 'Het leeft enorm'

Een remise zou echter kunnen betekenen dat de koploper uit Rotterdam alsnog de landstitel aan Ajax moet laten. Er staat dus veel spanning op het duel en trainer John Stegeman is zich daarvan terdege bewust.

"Deze wedstrijd leeft enorm, daar moet je goed mee omgaan. Het is een onderdeel van het profvoetballer zijn. Waar je ook komt, iedereen begint erover. We spelen tegen de nummer 1 en bij PSV hebben we verdienstelijk met 1-1 gelijkgespeeld. We zijn zondag zeker niet kansloos, maar we moeten wel van heel goeden huize komen om een resultaat te halen." Heracles kan in De Kuip niet beschikken over Vincent Vermeij (knie) en Gor Agbaljan (achillespees). Robin Gosens (hamstring) is een twijfelgeval.

Foto: ANP Pro Shots

Niemeijer tekent bij

Reuven Niemeijer, die afgelopen zondag tegen ADO Den Haag (4-0) twee keer scoorde, verlengde vrijdag zijn contract tot de zomer van 2020. Zijn oude contract liep medio 2018 af. De 22-jarige middenvelder maakte vorig jaar de overstap van de amateurs van Quick'20 naar Heracles. De technische leiding van de club uit Almelo is zeer tevreden over de ontwikkeling die hij doormaakt.