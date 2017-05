Willem II wil stunten: 'Sensationeel als het lukt'

"Het zou voor de club en voor de groep sensationeel zijn om twee keer van Ajax te winnen", zei trainer Erwin van de Looi. Willem II, dat op de twaalfde plaats staat, kan zondag voor eigen publiek vrijuit voetballen.

Eigen hachje

"We zien deze wedstrijd als een prachtige uitdaging", zei Van de Looi. "Ajax is een goede tegenstander en zit momenteel in een goede flow. Het is ze meer dan gegund dat ze de finale van de Europa League hebben bereikt, maar wij zullen er vol voor gaan. Iedere club knokt voor zijn eigen hachje dus dat zullen wij ook doen."

Willem II is een van de ploegen die op de laatste speeldag nergens meer om speelt. De Tilburgers staan te ver achter op Heracles Almelo om nog kans te maken op de play-offs om Europees voetbal, terwijl de club vijf punten voorsprong heeft op de zestiende plaats.

Bij de 'Tricolores' ontbreken Derrick Tshimanga, Guus Joppen, Dico Koppers en Elmo Lieftink door blessures. Achter de naam van Dries Wuytens staat nog een vraagteken.

Tien jaar geleden

Tien jaar geleden, in 2007, slaagde Ajax er op hetzelfde veld niet in om de landstitel op de laatste speeldag te veroveren. De ploeg van toenmalig trainer Henk ten Cate had op die beruchte 29e april één doelpunt meer nodig om PSV van het kampioenschap af te houden, maar kwam niet verder dan een 2-0 overwinning.