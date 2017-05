De ploeg uit Almere hoopte thuis de nederlaag van de heenwedstrijd weg te spelen. Almere City FC gaf in Brabant een voorsprong van 2-0 uit handen. In de laatste twintig minuten boog Helmond Sport de stand om naar 4-2. De twee uitdoelpunten gaven Almere nog wel een sprankje hoop op een vervolg in de play-offs.

Lees ook op Telesport.nl:

- RKC beloont 18 meegereisde fans

Die hoop vervloog echter vlak voor rust. In de veertigste minuut tikte Jordy Thomassen van dichtbij binnen en drie minuten later schoot Teije ten Den alle hoop aan flarden. Helmond Sport ontmoet in de halve finale van de play-offs de nummer zeventien van de eredivisie.