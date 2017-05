De ploeg van trainer Ronald Koeman dankte de winst weer eens aan de uitblinkende Ross Barkley: 1-0. Daryl Janmaat speelde de hele wedstrijd voor Watford en kreeg een gele kaart. Nordin Amrabat mocht twintig minuten voor tijd invallen bij de bezoekende ploeg.

Lees ook op Telesport.nl:

- Chelsea heeft titel in Engeland terug

Koeman moest noodgedwongen weer een beroep doen op doelman Joel Robles omdat Maarten Stekelenburg met een liesblessure was afgehaakt. In de eerste helft waren de kansen schaars. Na rust was het juist de veelbesproken Barkley die met een bekeken afstandsschot de winnende maakte. Tien minuten voor tijd kreeg de matchwinner een publiekswissel van Koeman.

Everton hoopt het contract van de 23-jarige aanvallende middenvelder te verlengen. Zijn verbintenis bij de 'Toffees' loopt in de zomer van 2018 af. De Engelse international zou in beeld zijn bij Tottenham Hotspur. Koeman heeft Barkley nog een week gegeven om te reageren op het contractvoorstel van Everton, dat dit seizoen op de zevende plaats eindigt en daardoor Europa in gaat.