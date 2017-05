Achter twee Mercedessen en twee Ferrari’s, in die volgorde. "We zijn nog altijd het derde team op de grid, maar dat wisten we eigenlijk al”, reageerde de Limburger van Red Bull Racing. In beide sessies was Lewis Hamilton de snelste, voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas.

De race op Circuit de Catalunya is traditioneel de plaats waar de F1-teams met aerodynamische updates en andere verbeteringen aan de auto’s aan de start verschijnen. Met name Red Bull Racing had vooraf een groot pakket aan nieuwe onderdelen aangekondigd, maar de pikorde lijkt ongewijzigd te blijven. Sterker nog, Mercedes lijkt op voorhand de grootste stap voorwaarts gemaakt te hebben.

Verstappen maakt zich dan ook geen illusies over zijn kansen in de stad waar hij vorig jaar geschiedenis schreef. "Mijn gevoel over de auto is iets beter. Maar ik ben realistisch, ik ben niet zo’n dromer. Wat ik verwacht van de kwalificatie? Het zal wel P5 of P6 worden”, stelde hij. Overigens had Verstappen in de tweede training twee uitstapjes in het grind. In beide gevallen speelde volgens eigen zeggen de verraderlijke wind hem parten.